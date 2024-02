“A bordo dei treni c’è abbastanza sicurezza?”. Lo riporta una nota giunta via mail alla nostra testata corredata da un video. “Ma soprattutto da parte del personale che li conduce? Sulle note dolenti dei vari scenari a livello nazionale, dei vari incidenti e inconvenienti, vedo questo video su Facebook, pubblicato da un operatore ferroviario, in questo caso delle Ferrovie del Gargano come si legge sulla divisa, che in maniera goliardica pubblica un video con una bambina, con cui gioca mentre guida un treno. È assurdo vedere certi comportamenti, soprattutto le ripercussioni che questi potrebbero causare con l’esercizio ferroviario. Io sono un operatore della manutenzione ferroviaria, e di ferrovia me ne intendo – prosegue la segnalazione -, e nel video si vede come l’operatore altamente distratto attraversa un passaggio a livello, oggi considerato una interferenza in cui il fattore umano è preponderante, e l’attenzione deve essere massima”.

Poi conclude: “Mi sento di denunciare l’accaduto per portare più responsabilità e diffondere una maggiore cultura della sicurezza in ambito ferroviario, e soprattutto l’impresa ferroviaria è anche essa responsabile dell’accaduto, poiché dovrebbe monitorare simili comportamenti. Soprattutto vorrei che gli stessi lavoratori in questo ambito avessero maggiore coscienza del peso delle responsabilità che si portano dietro ogni giorno, considerando che ci sono vite umane come possibile prezzo da pagare”.