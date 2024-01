Rapina questa mattina ai danni della filiale delle poste italiane in viale Candelaro alla periferia di Foggia. Ad agire, a quanto si è appreso, una banda composta da tre persone, una delle quali armata di pistola, che si sono fatte consegnare l’incasso (in corso di quantificazione) e poi si sono dileguate facendo perdere le tracce. Sul posto le forze dell’ordine che stanno svolgendo accertamenti, anche attraverso la visione di telecamere di videosorveglianza della zona, per cercare di risalire ai responsabili. (Ansa)