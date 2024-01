Nell’ambito delle iniziative promosse per la celebrazione del “Giorno della Memoria”, si è tenuta in Prefettura a Foggia la cerimonia di consegna delle “Medaglie d’onore a cittadini italiani, militari e civili che tra il 1943 e il 1945 sono stati deportati ed internati nei lager nazisti per essere destinati a svolgere lavoro coatto per l’economia di guerra tedesca” conferite dal presidente della Repubblica a 13 cittadini che sono stati residenti nel territorio di questa provincia.

La cerimonia è stata introdotta dai saluti istituzionali del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e si è svolta alla presenza della autorità territoriali e dei vertici provinciali delle forze di polizia.

La consegna delle medaglie d’onore è stata preceduta da un toccante momento di riflessione storica sullo sterminio e sulle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici nei campi nazisti, a cura di Maria Schiena, membro del comitato scientifico ANEI – associazione nazionale ex internati – presidente ANEI Foggia, nonché autrice del libro “Per non dimenticare”, e Flavia Foglia, ricercatrice di storia contemporanea dell’Università di Foggia.

Protagonisti della manifestazione sono stati, inoltre, gli studenti del Liceo Musicale “C. Poerio” di Foggia, che – accompagnati dal direttore d’orchestra Maestro Gilda Poppa – hanno impreziosito la cerimonia con l’esecuzione di brani commemorativi della Shoah, e la lettura di brani tratti dai diari dei deportati.

Ecco di seguito gli insigniti delle Medaglie d’onore.

1) Militare BONIANI ANTONIO – deceduto nato a San Severo il 12.03.1922. Internato in un campo di lavoro coatto in Germania dal 09.09.1943 al 30.04.1945.

Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto, con il Presidente del Consiglio comunale di Apricena, Dott. Martino Gennaro Specchiulli, ha ritirato la medaglia la figlia Cavallo Boniani Gabriella.

2) Militare CALABRESE FLORESTANO – deceduto nato a Motta Montecorvino il 18.03.1923. Internato in un campo di prigionia fino al 12.02.1945. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Vicesindaco di Lucera, Avv. Claudio Venditti, e il Sindaco di Motta Montecorvino, Domenico lavagnilio, ha ritirato la medaglia il nipote Calabrese Pietro.

3) Militare CARDUCCI ALFREDO – deceduto nato a Foggia il 02-01.1923. Internato in un campo di lavoro coatto in Germania dall’11.09.1943 al 04.09.1945. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Sindaco del comune di Foggia, Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, Dott.ssa Giuseppina Lotito, ha ritirato la medaglia la figlia Carducci Filomena.

4) Militare D’ANZEO ALFONSO GIOVANNI – deceduto nato a San Severo il 22.03.1917. Internato in un campo di prigionia in Grecia, dal 09.09.1943 all’11.02.1944, vittima del naufragio del piroscafo Oria. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Sindaco del comune di San Severo, Dott. Francesco Miglio, ha ritirato la medaglia il nipote Caiozzi Livio Alfonso.

5) Militare DI CESARE PAOLINO – deceduto nato a Melfi il 04/03/1924. Internato in un campo di prigionia in Germania dal 08/09/1943 al 14/03/1945. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Sindaco di Foggia, Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, ha ritirato la medaglia il figlio Di Cesare Gabriele.

6) Militare DI PIERRO FRANCESCO – deceduto nato a Orta Nova il 18/05/1915 internato in un campo di prigionia dal 09/09/1943 all’11/02/1944, vittima del Naufragio del Piroscafo Oria. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Commissario straordinario del comune di Orta Nova, Dott. Angelo Caccavone, e il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Ten. Col. Nicola Abbasciano, ha ritirato la medaglia il nipote Di Pierro Francesco.

7) Militare FIGLIOLA ANTONIO – deceduto nato a Roseto Valfortore (FG) il 15/12/1914. Internato in un campo di prigionia in Germania (Stalag XB), dal 9/08/1943 al 25/08/1945. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Sindaco di Roseto Valfortore, dott.ssa Lucilla Parisi, ha ritirato la medaglia il nipote Figliola Marco.

8) Militare GUALANO TOMMASO – deceduto nato a San Marco in Lamis 1’1.12.1911. Internato in un campo di prigionia in Germania (Stalag IV F) dall’08.09.1943. Consegna la medaglia il Sig. Prefetto di Foggia, con il Sindaco di San Marco in Lamis, Dott. Michele Merla, ha ritirato la medaglia la figlia Gualano Angela.

9) Militare IURIZZI GIACINTO – deceduto nato a Orta Nova il 19.06.1922 internato in un campo di prigionia in Germania (Stalag III D) dal 09.09.1943 al 28.02.1945 Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Commissario straordinario del comune di Orta Nova, Dott. Angelo Caccavone, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, Colonnello Leonardo Ricci, ha ritirato la medaglia la figlia lurizzi Giuseppina.

10) MASTROMATTEI MICHELE – deceduto nato a Monte Sant’Angelo il 22.04.1924 internato in un campo di lavoro coatto in Austria dal 18.09.1943 all’1.05.1945. Consegna la medaglia il Sig. Prefetto di Foggia con il Commissario straordinario del comune di Manfredonia Dott.ssa Rachele Grandolfo, e il Questore di Foggia Dott. Ferdinando Rossi, ha ritirato la medaglia la nipote Mastromattei Francesca.

11) Militare SALVATORE MICHELE – deceduto nato a Ischitella il 27.06.1915. Internato in un campo di prigionia in Germania (Campo VI C Bathorn) dal 09.09.1943 all’1.03.1945. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha ritirato la medaglia la nipote Salvatore Michela.

12) Militare SASSANO CARLO – deceduto nato a San Marco in Lamis il 22.02.1918. Internato in un campo di prigionia in Grecia (Kos) il 4.10.1943. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto di Foggia con il Sindaco di San Marco in Lamis, Dott. Michele Merla, ha ritirato la medaglia il figlio Sassano Matteo.

13) Militare ZAFFARANO VALENTINO – deceduto nato a Vico del Gargano il 06.03.1912. Internato in un campo di prigionia in Germania (Stalag X A), dal 09.09.1943 al 15.09.1945. Ha consegnato la medaglia il Sig. Prefetto con il Sindaco di Vico del Gargano Dott. Raffale Sciscio, ha ritirato la medaglia la figlia Zaffarano Giovanna.