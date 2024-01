È attiva da alcuni giorni una nuova relazione ferroviaria intermodale del trasportatore internazionale Lkw Walter tra i terminal di Foggia Incoronata e Padova Interporto. Interamente dedicato ai semirimorchi, il nuovo treno blocco – che ne trasporta 32 per direzione – è effettuato in questa prima fase tre volte a settimana. La nuova relazione consolida il ruolo di hub del trasporto intermodale di semirimorchi svolto da Interporto Padova: parte dei trailer che giungono ad Interporto Padova, infatti, sono poi rilanciati, sempre con convogli intermodali, verso altri terminal di destinazione finale, prevalentemente nel centro e nord Europa.

A rafforzare quest’opportunità, anche il recente nuovo treno blocco tra Padova Interporto ed Hannover, sempre per conto del trasportatore Lkw Walter, con una capacità di 32 semirimorchi a convoglio, che circola 4 volte alla settimana. Per Franco Pasqualetti, presidente di Interporto Padova, “con questo nuovo treno contribuiamo a costruire progressivamente quella rete di relazioni intermodali terrestri stabili, fondamentali al progressivo spostamento su ferro di una quota significativa del trasporto merci sulle lunghe distanze. Lo facciamo offrendo ai trasportatori e agli operatori della logistica intermodale un servizio puntuale e flessibile, frutto di ingenti investimenti in tecnologia e automazione”. (Ansa)