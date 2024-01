Un incontro fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali degli Inquilini Sunia-Sicet-Uniat-Assocasa con la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo. Presenti, inoltre, l’assessora al personale e alla Polizia Locale Daniela Patano, il capo gabinetto Giuseppe Marchitelli e Giuseppina D’Ambrosio dirigente ad interim dell’Ufficio Politiche Abitative.

I sindacati hanno esposto le annose questioni che riguardano l’emergenza abitativa presente in città: dalla necessità di studiare ed attuare politiche abitative concrete e non più interventi mirati solo ed esclusivamente a tamponare situazioni di emergenza, al bisogno di dotarsi di un vero e proprio “piano casa”, alla lotta contro il fenomeno dell’abusivismo e alla cessione illegale degli alloggi pubblici, che non solo toglie il diritto a chi ce l’ha ma anche perché questo fenomeno contribuisce spesso in maniera drammatica ad alimentare il degrado nei quartieri e la sensazione di abbandono e di insicurezza delle famiglie che ci vivono.

Si è, inoltre, posto l’accento sugli avvisi di pagamento pervenuti lo scorso dicembre agli assegnatari degli alloggi popolari gestiti dallo stesso Comune e sull’imminente pubblicazione della graduatoria definitiva del Bando per l’Assegnazione di Alloggi ERP.

“La sindaca ha condiviso le problematiche rappresentate – riporta una nota dei sindacati -, avendo piena consapevolezza dell’urgenza di riportare ordine nonostante le oggettive difficoltà causate dall’esiguità numerica di personale a disposizione. Le organizzazioni sindacali ritengono che sia necessario aprire un tavolo di confronto e una collaborazione continua tra gli stessi sindacati e l’amministrazione al fine di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati e per discutere, organizzare e pianificare convenzioni ad hoc per migliorare la gestione degli alloggi popolari di proprietà del Comune”.

Poi concludono: “È fondamentale rimettere al centro dell’agenda politica il problema della ‘casa’ poiché tante piccole misure pongano le basi per una politica della casa in sintonia con i bisogni dei cittadini. La sindaca ha ascoltato e fatte proprie le tematiche illustrate dai dirigenti sindacali Michela De Palma (SUNIA), Giovanni D’Elia (SICET), Pasqualino Festa (UNIAT) e Gerardo De Feudis (ASSOCASA), assumendo l’impegno di avviare al più presto un percorso risolutivo delle problematiche abitative”.