È stata certificata l’eradicazione del ratto nero nelle Isole Tremiti nel Foggiano. Si tratta di una specie pericolosa e onnivora che minacciava in particolar modo la sopravvivenza di due specie di uccelli marini a rischio estinzione, ovvero la berta maggiore e la berta minore, anche conosciute come Diomedee e simbolo delle Tremiti. Il risultato – dicono dal Parco nazionale del Gargano – giunge al termine delle azioni del progetto life diomedee a sostegno della salvaguardia di specie e habitat e per l’eradicazione delle specie aliene centrando tutti gli obiettivi e superando in maniera positiva tutti i livelli di controllo della Commissione Europea. L’eradicazione è iniziata a gennaio 2022.

“Alle Tremiti – ha spiegato il presidente Pasquale Pazienza – il ratto nero minacciando la sopravvivenza delle diomedee ha rappresentato un elemento di forte squilibrio per il mantenimento degli ecosistemi oltre ad aver creato grossi problemi alla popolazione residente e ai turisti. Soprattutto a San Nicola, e nella disabitata Capraia, la quantità dei ratti presenti era abnorme e numerosissime erano le segnalazioni del loro avvistamento oltre che dei disagi e danni da essi provocati”. (Ansa)