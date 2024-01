La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, nei confronti di un 35enne in merito alla revoca della misura provvisoria degli arresti domiciliari con conseguente trasferimento in carcere, a causa dell’escomio dell’abitazione in cui l’uomo scontava la pena, effettuato nella giornata di ieri a San Severo.

Durante la notifica dell’esecuzione del provvedimento, il personale del commissariato ha notato un mobiletto dove all’interno è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente 23 grammi circa di hashish.

La perquisizione è stata dunque estesa al resto dell’abitazione dove sono spuntati 138 grammi di eroina, 60 di cocaina, un bilancino di precisione e 12.065 euro di denaro contante sequestrato ai fini della confisca.

“Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari – precisa la questura come di consueto -. Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.