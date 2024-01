Un passo decisivo nell’innovazione tecnologica è stato compiuto oggi al Policlinico “Riuniti” di Foggia con l’utilizzo degli smartglasses in un test portato avanti dal professor Carlo Bettocchi, direttore della struttura di “Andrologia e chirurgia ricostruttiva dei genitali esterni”. L’utilizzo del device in un test, partecipato da una cinquantina di medici in remoto. “Questo strumento ci permette di fare chirurgia in diretta ed essere trasmessi ovunque in Italia – commenta l’urologo in video -, nella prima sessione si sono collegate più di 50 persone. Si tratta di un evento estremamente interessante perché è l’inizio di una nuova tecnologia che in futuro ci permetterà anche di poter fare tutoring a chiunque voglia fare chirurgia e voglia essere seguito in remoto. Questo dimostra che a Foggia siamo sempre al massimo sulla tecnologia”.

Questo speciale strumento, dunque, permette di sfruttare la realtà aumentata visualizzando immagini e video sul display delle lenti oltre a permettere l’ascolto senza l’utilizzo di auricolari. “Siamo molto contenti per questa ennesima innovazione in campo medico – conclude Bettocchi -, per la prima volta al centro-sud utilizziamo questa tecnologia per trasmettere in tempo reale ciò che vediamo durante gli interventi a tutte le persone che seguono in collegamento da remoto”.