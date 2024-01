Dopo il grido d’allarme degli agricoltori, arriva quello degli automobilisti. Nel Foggiano i cinghiali oltre a distruggere i campi, sono ormai oggetto di numerosi incidenti stradali, spesso anche con gravi conseguenze. L’ultimo in ordine di tempo sulla sp 121 alle porte di Bovino. Il malcapitato è un autista del 118 di Savignano Irpino, Antonio Leggieri, che stava rientrando a casa dopo il turno sull’ambulanza.

“Ero quasi arrivato, quando all’ultimo tornante un branco di cinghiali mi ha tagliato la strada. Fortunatamente andavo a velocità lenta, e nonostante ciò la mia auto si è distrutta. Purtroppo non è la prima volta che capitano questi incidenti, e non solo sulle strade di montagna. Succedono anche sulle arterie a scorrimento veloce dove si sono verificati anche incidenti mortali. Addirittura ad un mio collega autista di ambulanza è successo l’altro giorno mentre trasportava un malato in codice rosso. I cinghiali sono andati a sbattere contro il mezzo ma lui è stato bravo a proseguire con l’ambulanza semi distrutta verso l’ospedale, portando in salvo il paziente. Non se ne può più. Chiediamo interventi concreti a chi di competenza”.