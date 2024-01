Decine e decine di trattori questa mattina hanno sfilato per le strade della città di Foggia, tra via Lucera, viale Candelaro e via San Severo, per protestare contro il mancato sostegno di governo e regioni a favore dell’agricoltura di Capitanata e non solo. Bloccata anche la Statale 16.

Al centro delle lagnanze la nuova Pac, di molto ridotta e assai più difficile da mettere in atto nei campi, per le rotazioni colturali e le maggesi considerate delle imposizioni più che una opportunità.

Antonio da San Giovanni Rotondo nel suo trattore è molto sfiduciato. “Nessuna delle organizzazioni agricole ci ha aiutato, non sono presenti. Se continuiamo a coltivare i nostri terreni è solo per passione, non certo per il reddito”.