Sulle strade del Foggiano gli agricoltori protestano contro la nuova PAC imposta dall’Europa, a Stornara nel corso di un incontro pubblico si cerca di capire come affrontarla questa Politica agricola comunitaria che prevede anche incentivi. Presso la masseria Agriresort, Next Generation APS, ha chiamato a raccolta il mondo agricolo per fare il punto della situazione. “Ci sono cambiamenti radicali – spiega Romeo Bianco – ed è chiaro che bisogna adeguarsi. La nuova PAC parla di green e le aziende devono adeguarsi, anche se i nostri agricoltori quando si parla di riduzione di fitofarmaci e di sostanze chimiche non la prendono bene. Si va verso l’agricoltura biologica e integrata a discapito di quella convenzionale. Misure che spaventano il mondo agricolo, soprattutto in provincia di Foggia dove siamo reduce da una stagione disastrosa per via delle fitopatie. L’incontro di oggi serve a far capire che ci sono una serie di aiuti”.

“La nostra associazione, la Newx Generation – aggiunge Antonio Lafaenza – si pone l’obiettivo di valorizzare la generazione futura attraverso le giuste informazioni sfruttando le risorse che il nostro territorio offre. Qui da noi si fa tanta agricoltura di qualità, pertanto è necessario che gli agricoltori comprendano il cambiamento in atto”.