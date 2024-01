Il 19, il 23 gennaio e il 19 febbraio 2024 la scuola secondaria di I grado “N. Zingarelli” di Foggia ospiterà lo spettacolo teatrale “Racconto personale” di e con Mamadou Diakitè, scritto in forma di racconto da Stefania Marrone, a cura di Cosimo Severo.

Una storia lunga, un viaggio che dalla Costa d’Avorio lo ha portato in Italia. Il suo è stato un percorso durissimo: per questo, ha deciso di scriverci un testo e di portarlo in teatro.

“Ogni volta che salgo sul palco – spiega Mamadou – è come rivivere il passato. La paura, gli affanni, l’ansia mi assalgono per tutto il tempo. Mi chiedo spesso se ce la posso fare. Ma con questo racconto cerco di far conoscere un popolo intero a chi non conosce nulla di noi. Parlo di me per parlare di tutti i migranti, di tutti gli africani che hanno lasciato la loro terra per trovare una vita migliore, una speranza. Nulla è inventato”.

Il racconto restituisce con equilibrio e semplicità la realtà e le difficoltà di un attraversamento e delle sue regole imposte, senza il bisogno di virare su alcuna forma di pietismo e retorica lasciando col beneficio di momenti di tenerezza e ironia la vivezza della scelta di “inseguire un sogno”.