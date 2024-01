“Sono una mamma la cui figlia frequenta la scuola elementare San Lorenzo di Foggia, tanto blasonata in quanto portatrice del Metodo Analogico Bertolato con manifestazioni, corsi e iniziative di ogni genere atte a valorizzare la scuola, quanto però decadente e abbandonata, e parlo a nome di tutti i genitori”. Lo scrive una donna alla nostra testata.

“Nonostante le continue sollecitazioni di ingenti infiltrazioni d’acqua piovana all’interno dell’istituto, di cui ne sono a conoscenza anche la responsabile di plesso e la direttrice degli interi plessi Ordona Sud-Zingarelli-San Lorenzo – aggiunge -, il problema non è stato ancora risolto anzi, è stato trascurato provocandone il peggioramento e, ad oggi, date le giornate uggiose, i bambini non solo non hanno potuto svolgere attività motoria poiché in palestra era piovuto e c’erano pozzanghere ovunque, ma diventa pericoloso anche l’attraversamento del corridoio che conduce sia dentro la scuola, sia dentro la scuola infanzia che in palestra perché appunto quando piove, si allaga. Siamo stanchi di non essere ascoltati – conclude -, la situazione si fa sempre più grave per cui abbiamo deciso di interpellarvi. Urge una sistemazione”.