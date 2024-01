Estratti i biglietti vittoriosi della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro va a Milano. Sorride anche la provincia di Foggia dove, a Manfredonia e Monte Sant’Angelo, sono stati vinti 20mila euro. Bene anche nella Bat con altrettanti premi ad Andria, Bisceglie, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia. Vincite da 20mila euro anche nel Barese, a Polignano a Mare e Putignano. Di seguito le serie e i numeri di tutti i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023.

I primi 5

Primo premio, da 5 milioni di euro: biglietto serie F306831, venduto a Milano (nel bar Valdagno in via delle Forze Armate 212)

Secondo premio, da 2,5 milioni di euro: biglietto serie M382938, venduto a Campagna (Salerno), nell’area di servizio «Campagna Nord»

Terzo premio, da 2 milioni di euro: biglietto serie I191375, venduto ad Albuzzano (Pavia), presso la rivendita di Chiara Delmonte in viale Lodi 11

Quarto premio, da 1,5 milioni di euro: biglietto serie C410438, venduto a Roncadelle (Brescia), presso il punto vendita di Valerio Cornali in via Enrico Mattei 37.

Quinto premio, da 1 milione di euro: biglietto serie N454262, venduto a Montescudo Monte Colombo (paese di circa 6.800 abitanti nella valle del fiume Conca, in provincia di Rimini), presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8.

15 premi da 100mila euro

Serie P192527 – venduto a Quartu Sant’Elena (Ca)

Serie M245885 – venduto a Pietrasanta (Lu)

Serie F131600 –venduto a Polesine Zibello (Pr)

Serie F214883 – venduto a Trieste

Serie D393404 – venduto a Caldaro sulla strada del vino (Bz)

Serie I466701 – venduto a Civitella Valdichiana (Ar)

Serie I257605 – venduto a Napoli

Serie I063968 – venduto a Piacenza

Serie N200785 – venduto a Eboli

Serie L207346 – venduto a Ottaviano (Na)

Serie C071644 – venduto a Catania

Serie M404056 – venduto a Roma

Serie P244070 – venduto a Figline e Incisa Valdarno (Fi)

Serie M462363 – venduto a Roma

Serie L327933 – venduto a Sala Consilina (Sa)

Premi da 20mila euro