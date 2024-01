“Giocattoli in Movimento” è un’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle su scala nazionale, e che a Foggia vedrà gli eletti nei vari ambiti istituzionali e amministrativi, attivisti, iscritti e simpatizzanti impegnati in una lodevole iniziativa che si svolgerà oggi, sabato 6 dalle ore 18 alle ore 20 e domani, domenica 7 gennaio dalle ore 11 alle ore 13 presso un apposito gazebo allestito all’isola pedonale, in corso Vittorio Emanuele II.

È una raccolta di giocattoli e libri per bambini, da donare a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia, che si possono lasciare liberamente oppure consegnandone due o più pezzi, e ricevendone uno in cambio. Un modo per permettere a bambini meno fortunati di festeggiare l’Epifania, anche se con qualche giorno di ritardo, con un piccolo dono carico di amore e solidarietà; e di ridurre gli sprechi, alimentando una catena virtuosa all’insegna della sostenibilità e dell’attenzione per l’altro.

L’iniziativa avrà anche una sua declinazione social: l’hashtag #GiocattoliInMovimento abbinato a foto e video postati nei rispettivi profili permetterà infatti una condivisione virtuale e una visibilità non semplicemente dettata da voglia di apparire fine a sé stessa.

“Vi aspettiamo numerosi – affermano gli organizzatori -, garantendo come sempre massima trasparenza e un resoconto puntuale inerente i giocattoli e i libri per l’infanzia raccolti, e la loro successiva distribuzione presso le strutture interessate”.