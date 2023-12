In merito alla notizia apparsa in data odierna sulla stampa, riferita all’ esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di un Ispettore della sede di Cerignola, il direttore generale Antonio Nigri della Asl Foggia comunica che “si acquisirà formalmente la notifica del provvedimento e si darà corso a tutte le procedure amministrative ad essa correlate: sospensione cautelare dal servizio, consequenziale avvio del procedimento disciplinare e costituzione come parte civile nel procedimento penale”.

“La direzione strategica – conclude -, fiduciosa nel lavoro svolto dall’autorità e polizia giudiziaria, resta a disposizione per tutto quanto ritenuto necessario”.