La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di circa 60 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione di sostanza stupefacente. In particolare, nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile di Foggia, hanno dato seguito alla segnalazione arrivata tramite l’applicazione della Polizia di Stato “YouPol” alla Sala Operativa della Questura.

Nel messaggio inviato in forma anonima veniva indicata una possibile attività di detenzione di artifici pirici illegali all’interno di un palazzo e, dalle descrizioni fornite dell’eventuale responsabile, è stata individuata l’abitazione presso la quale il sessantenne, avrebbe occultato numerosi botti illegalmente detenuti e verosimilmente destinati ad essere commercializzati in prossimità delle festività di capodanno.



Con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” e del Nucleo Artificieri della Questura di Bari, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento, dove sono stati rinvenuti 36 kg di materiale esplodente di fattura artigianale e 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a bilancino di precisione e materiale di confezionamento. La Polizia di Stato ancora una volta registra un contributo positivo dato dai cittadini tramite l’utilizzo dell’applicazione YouPol al contrasto dell’illegalità diffusa.

Come già registrato in altre circostanze, e di recente nel caso della individuazione di gruppi di ragazzini di età ricompresa tra gli 08 ed i 13 anni, che in più frangenti avevano lanciato sassi contro gli autobus della locale azienda di trasporto pubblico arrecando notevoli danni e determinando particolare preoccupazione tra i residenti del quartiere interessato dai fatti, l’utilizzo dell’applicazione “YouPol” si è rivelato un efficace strumento di supporto all’attività della Polizia di Stato in questo territorio. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

Va precisato che la posizione del soggetto coinvolto nella predetta operazione di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che non può essere considerato colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva. E’ questa occasione per ricordare che i “botti di Capodanno” sono oggetti potenzialmente pericolosi, e per questo è necessario utilizzarli in modo responsabile e consapevole.

I fuochi d’artificio devono essere acquistati solo dai rivenditori autorizzati, e devono esporre il marchio CE, che ne garantisce la conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali; inoltre, è importante verificare se nel proprio comune sia in atto un’ordinanza che ne vieta totalmente l’utilizzo. Anche quest’anno tornano i consueti consigli dei nostri artificieri che indicano come fare per non mettere in pericolo se stessi e gli altri. Ricordate che i fuochi d’artificio vanno utilizzati all’aperto, lontano da oggetti potenzialmente infiammabili e possibilmente a distanza dai bambini. Anche una piccola scintilla può causare incendi e danni ingenti alle abitazioni.



Nel dettaglio ecco alcuni consigli specifici per utilizzare prodotti pirotecnici in sicurezza: leggete attentamente le istruzioni riportate sulla confezione degli oggetti che acquistate; accendete i fuochi d’artificio solo in condizioni di buona visibilità; non accendeteli mai in presenza di vento; non lasciateli incustoditi; in caso di malfunzionamento, non provate a riaccenderli neppure a distanza di ore ma segnalate la presenza al numero di emergenza 113.

È assolutamente vietato comprare i cosiddetti “botti illegali” o presunti tali. I fuochi artigianali e senza i previsti certificati sono pericolosi per voi e per chi vi sta vicino. Non è infatti possibile prevederne la carica o i tempi di reazione dell’innesco. La loro esplosione può arrecare anche gravissime lesioni.

Un occhio di riguardo, infine, anche ai nostri amici animali, soprattutto quelli a quattro zampe che sono sensibili alle luci e ai rumori causati dall’esplosione degli artifici pirotecnici. Evitate di lasciarli in giardino o in luoghi esposti, non fateli restare mai soli, se hanno paura distraeteli e giocate con loro. In vostra assenza chiudete bene le finestre, cercando di tenere il posto il più sicuro possibile, nascondendo eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male ed assicuratevi che non ci siano possibilità di fuga. Seguendo questi semplici consigli, potrete festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo sicuro e divertente, senza mettere a rischio la vostra incolumità e quella degli altri.