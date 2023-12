“Una situazione ormai al limite nella Asl di Foggia: stavolta, sono costretto a denunciare lo stato dei laboratori di radiologia. Le segnalazioni ricevute evidenziano una realtà allarmante: da mesi, apparecchiature essenziali come la risonanza magnetica non ricevono la dovuta manutenzione. Questa negligenza ha portato alla completa inoperatività dell’importante macchinario dell’ospedale di San Severo e questo è semplicemente inaccettabile”. Lo dichiara con una nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Chiedo, quindi, un intervento deciso e determinato della Asl e della Giunta regionale: bisogna mettere in campo un piano di manutenzione e rinnovamento delle apparecchiature di radiologia per garantire la continuità e l’efficienza dei servizi offerti. In ballo c’è la salute, la vita dei cittadini e garantire un tempestivo accesso alle cure è un dovere morale, oltre che legale”, conclude.