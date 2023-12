La Polizia di Taranto ha eseguito stamattina un’ordinanza di misura cautelare con arresti domiciliari, emessa dal gip di Taranto, nei confronti di due tifosi foggiani. Sono ritenuti presunti responsabili dell’incendio aggravato avvenuto lo scorso settembre a Taranto nell’area della curva sud dello stadio comunale Iacovone. I due arrestati sono accusati di aver commesso il fatto in occasione di una manifestazione sportiva ed in luogo aperto al pubblico.

Durante il derby col Foggia, ci furono da parte della tifoseria ospite scontri con le forze di polizia e vennero lanciati dei fumogeni, alcuni dei quali – come ricostruito dalle indagini e dalla visione delle immagini della videosorveglianza – finirono nella parte sottostante della curva, provocando l’incendio del materiale che lì era stato accatastato temporaneamente. Si trattava del rivestimento in gomma della pista di atletica vicina allo stadio, da allestire in vista dei Giochi del Mediterraneo, manifestazione internazionale in programma nell’estate del 2026 a Taranto.

Le fiamme richiesero diverse ore di lavoro ai vigili del fuoco. A seguito dell’incendio, tutto l’impianto sportivo, per motivi di sicurezza e in attesa che si accertasse se il rogo avesse eventualmente danneggiato altre strutture oltre alla curva sud, rimase chiuso al pubblico e alle gare per quasi due mesi. La curva sud, invece, sequestrata dalla magistratura dopo l’incendio (indagini coordinate dal sostituto Francesca Colaci), rimase non fruibile anche dopo la riapertura dello stadio in attesa dell’ultimazione dei lavori di sicurezza. Per quanto avvenuto allora allo stadio, il questore di Taranto, Massimo Gambino, ha anche emesso una serie di Daspo nei confronti di alcuni tifosi del Foggia. (Agi)