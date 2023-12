Gamberorosso.it ha indicato sul proprio sito web (qui il link) i migliori bar di Foggia. Ne ha indicati sei. “Dal rito della colazione con cornetto e cappuccino a quello dell’aperitivo, passando per la pausa pranzo, che spesso conta su una ricca proposta di tavola calda, i bar di Foggia hanno la tipica anima poliedrica che caratterizza queste attività nel sud Italia – si legge sul sito -. Un’offerta per ogni languorino e momento della giornata da godere in locali di gusto classico, di design o ospitati in eleganti palazzi d’epoca. Ecco i migliori bar di Foggia secondo la guida Bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso”.

Cairoli Bakery

Storica insegna da più di quarant’anni sulla breccia senza mai cedimenti, grazie a una proposta versatile e di qualità che accompagna dal mattino a tarda sera. Curato il locale, in pieno centro, che accoglie con torte in eleganti alzatine e un lungo banco frigo ricolmo di pasticcini per ogni gusto, classici e moderni, e un assortito repertorio di lievitati da colazione. Anche la caffetteria non è lasciata al caso: un personale veloce e sorridente garantisce espressi equilibrati e dal gusto persistente, e ottime varianti, a partire da cappuccini ed espressini. Sempre soddisfacente la sosta a pranzo, che propone panini, tramezzini, piadine e piatti espressi. Momento clou l’aperitivo, quando dal bancone arrivano buoni cocktail da gustare con un ricco accompagnamento di gustosi sfizi salati.

Cairoli Bakery – Piazza Giordano, 28 – facebook.com/barcairoli78/

Caffè Duetto

Un locale piacevolmente vivace e accogliente ospitato in un bel palazzo d’epoca. La posizione centralissima – tra le vie dello shopping – e lo stile fresco e contemporaneo, lo rendono un luogo sempre molto frequentato. L’offerta dolce, con muffin, pasticcini, una buona scelta di brioche e lievitati, assicura la qualità delle soste mattutine o pomeridiane, ben supportate da una caffetteria da cui arrivano espressi dal corpo pieno e aroma persistente e cappuccini bilanciati. Valida la tavola calda, che a pranzo propone primi, secondi e bel ventaglio di contorni, ma non mancano mai panini e tramezzini per una pausa al volo. Qualche etichetta di vino, cocktail di buona fattura e ricco accompagnamento di stuzzichini al momento dell’aperitivo. Ai tavolini, interni e nel dehors, si viene serviti con cortesia.

Caffè Duetto – c.so Vittorio Emanuele II, 64 – facebook.com/bar.duetto.foggia/

Gambrinus

Un riferimento, specie per un folto pubblico di giovani che lo scelgono quotidianamente per il rito del cornetto e cappuccino a qualsiasi ora. Bene gli espressi (100% Arabica), dal gusto pieno, e ampia la scelta di croissant e brioche – variamente e abbondantemente farcite – ma anche di mignon, biscotteria, torte, crostate e monoporzioni. Sul versante salato le opzioni sono svariate, si va da panini, piadine e tramezzini a pinse, hamburger e arrosti di carne. Il momento clou è quello dell’aperitivo che scorre tra calici di bollicine, cocktail e drink abbinati a un ricco accompagnamento di sfiziosità salate maison.

Gambrinus – Viale Giovanni Gentile, 6 – instagram.com/gambrinus__foggia/

Moffa

Il motivo principale per una visita in questa curatissima boutique del dolce è la fama del titolare, il pasticcere Pietro Moffa, autore di creazioni di alta scuola che spiccano per classe e ricercatezza. Il bancone offre una quantità di delizie che conquistano l’occhio prima ancora del palato e si fatica a scegliere. Lo stesso discorso vale per le torte, tra cui la buonissima Peccato di gola, ottima combinazione di meringa, mandorle pugliesi, crema al burro e nougatine. Interessante anche la colazione, grazie alla qualità dei lievitati ripieni con confetture e creme home made, e una caffetteria all’altezza, preparata sempre con le dovute attenzioni. Degni di nota i grandi lievitati, la cioccolateria e il buon gelato, rigorosamente artigianale e naturale.

Moffa – via Giuseppe Mandara, 103 – pasticceriamoffa.it

Oro Caffè

A due passi dal centro, è l’indirizzo giusto per ritrovarsi con gli amici o per un lunch informale. Il locale è accogliente e curato, l’offerta abbraccia vari momenti della giornata con proposte accattivanti e preparate con materie prime freschissime. Punto di forza è il pranzo, grazie alla tavola calda che offre menu giornalieri con ricette di carne e pesce (buono il filetto di orata in crosta di patate) e vari contorni. Di qualità pure espressi e cappuccini, da gustare da soli o scegliendo dall’ampio ventaglio di paste, lievitati, crostate di frutta. Toast, tramezzini e club sandwich per una colazione alternativa o uno spuntino non banale. Aperitivo con drink da accompagnare a gustosi stuzzichini. Di livello gelati e semifreddi (da provare la bavarese al gianduia). Servizio attento.

Oro Caffè – Via Conte Appiano, 10 – facebook.com/OroCafeFg/

Terzo Millennio

Panetteria, bar, pasticceria: è un locale dalle diverse anime. Materie prime di qualità e lievito naturale regnano nell’offerta artigianale dei fratelli Barile, Luca, Roberto e Andrea, quest’ultimo autore di grandi lievitati apprezzati in tutto lo Stivale e premiatissimi nelle competizioni di settore. Chi ne volesse un assaggio tutto l’anno, può trovare lo squisito Bauletto, ma sono ottimi anche i piccoli da colazione, sostenuti da buoni caffè e cappuccini correttamente eseguiti. Di livello e l’offerta dolce, che vede affiancati grandi classici della tradizione a spunti più contemporanei. Anche il comparto salato dice la sua, con gustose specialità come panini, pizza e stuzzichini vari ideali per spuntini e aperitivi.

Terzo Millennio – via Giulio de Petra, 71 – facebook.com/barterzomillennio/