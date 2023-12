Alcuni minori e un adulto forse ubriaco sono coloro che hanno effettuato nel corso delle festività natalizie a Foggia alcuni atti vandalici a piazza Vittorio Veneto, sventrando e sradicando i ciclamini, e a via Lanza vandalizzando panchine e altri arredi urbani.

Tutti prontamente individuati grazie alle telecamere che hanno ripreso i gesti violenti e alla collaborazione fattiva tra Polizia Locale e cittadinanza. L’esercente di un bar ha anche fornito agli agenti municipali il video della sua videosorveglianza privata, che è stato determinante per i fatti di via Lanza.

È positiva l’assessora al ramo, l’avvocata Daniela Patano, che in queste ore insieme al tenente Stefano Berardino ha voluto fare dei sopralluoghi nelle zone colpite. Secondo la segretaria cittadina di Azione non esiste tra i foggiani un sentimento di avversione al bello e alla pulizia.

“Foggia non è questa, si tratta di episodi sporadici – rimarca -. Grazie all’intervento della polizia locale i responsabili sono stati già multati. Piantare alberi e piante nelle fioriere e dare decoro alla città è stato il primo atto della nostra sindaca Episcopo. L’amministrazione vuole dare un cambio di passo alla immagine della nostra città. Abbiamo già ripiantato nuovi ciclamini nella piazza”.