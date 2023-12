A seguito di accertati atti vandalici consumati nelle festività natalizie ai danni di beni appartenenti al patrimonio del Comune di Foggia, la Squadra Anti Degrado della Polizia Locale ha posto in essere accurata attività investigativa che ha portato alla individuazione dei responsabili.

In data 23 dicembre 2023, tre minori accompagnati da genitori hanno sradicato e gettato nella fontana di piazzale Vittorio Veneto tutti i fiori ciclamini che adornavano l’area. Grazie alle telecamere della videosorveglianza comunale ed all’attività di indagine posta in essere dalla Polizia Locale è stato possibile risalire agli autori. A carico dei genitori sono state contestate le sanzioni amministrative previste dalle Legge.

Il giorno di Natale, invece, alle ore 3:15 un uomo alla guida del suo veicolo ha invaso l’area pedonale di via Lanza e, una volta sceso dal veicolo, ha ribaltato alcune panchine comunali lì presenti ed estirpato alcuni fiori che oramentavano la strada. Anche in questo caso, fondamentali sono state le immagini della videosorveglianza ma anche la collaborazione di alcuni cittadini. Gli agenti di Polizia Locale della SAD, dopo accurate indagini, sono risaliti al responsabile del gesto nei confronti del quale sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalla Legge.