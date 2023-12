Eventi tra Andria e Castel del Monte in onore di Federico II. Ma a Foggia nulla. Questa la segnalazione del consigliere comunale Nunzio Angiola: “In occasione della ricorrenza del compleanno di Federico II di Svevia, Angiola scrive: “Oggi è il compleanno del nostro ‘Stupor Mundi’ Federico II, nato a Jesi il 26 dicembre 1194. Sono 829 anni, portati bene sì, ma non degnamente celebrati dalla nostra Città, che fu anche la sua. Se poi penso al fatto che l’800esimo anniversario della fondazione del palatium è stato totalmente ignorato, allora non mi resta che dire, col nostro grande Renzo Arbore, ‘meditate gente, meditate!’. In altre città, anche a noi molto vicine, la coscienza storica e la valorizzazione del territorio non sono acqua fresca”.