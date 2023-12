Due vittime in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Michele Pierri, alla periferia di Taranto. Si tratta di una ragazza di 22 anni (morta sul colpo), e di un giovane di 25 anni, deceduto dopo l’arrivo dei soccorsi. I due viaggiavano a bordo di una Bmw, rimasta coinvolta in una carambola di auto con una Kia, una Lancia Delta e un furgone. Uno dei feriti, il conducente della Kia, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Nell’impatto ci sono anche altri feriti (Ansa).