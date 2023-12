Soddisfazione dell’assessora all’Ambiente e vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile dopo la vigilia di Natale. “Impegno e organizzazione ripagano con ottimi risultati per la nostra città. Siamo soddisfatti che il nostro piano straordinario di raccolta rifiuti abbia funzionato – scrive sui social -. Abbiamo ultimato il sopralluogo all’una di notte del 25 dicembre e le strade sono pulite come mai avvenuto negli anni passati per una giornata così storicamente critica come la Vigilia di Natale a Foggia come riporta la triste cronaca degli scorsi anni”.

Aprile poi aggiunge: “Molti più bidoni posizionati per le strade hanno ridotto drasticamente la quantità di rifiuti gettati a terra e inoltre più personale, mezzi e coordinamento hanno permesso di ripulire subito tutte le aree interessate dalla movida. Ringrazio anche tutti gli operatori che hanno lavorato in questo giorno di festa e che continueranno fin dalle prime luci dell’alba”.

E conclude: “Fondamentale il coinvolgimento attivo della cittadinanza che si è dimostrata pronta al cambiamento ed al miglioramento della qualità della vita comune. Foggia non è condannata a restare agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Auguriamo a tutti voi un buon Natale”.