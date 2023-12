Reunion di 50enni boomer ieri sera a Foggia. In centinaia si sono ritrovata ai “giardinetti”, termine con il quale si indicava il luogo di ritrovo nei pressi del Liceo Lanza-Perugini. Sul posto anche un dj set per ballare, cantare e ricordare i vecchi tempi. Le foto del raduno sono state postate in un gruppo Facebook ad hoc, “Nostalgia dei giardinetti”.

Uno dei partecipanti scrive: “Devo dire che questa 1^ reunion è stata un successone. Peccato che erano pochi quelli degli anni ‘90 come il sottoscritto! Un complimento agli organizzatori di questa splendida iniziativa. Io proporrei di riconquistarla questa piazza, a quei tempi si socializzava per davvero, non solo sui social come oggi. Che dire, buona la prima. Proporrei di organizzare già una seconda Reunion! Questa è la Foggia che ci piace! Approfitto per augurare a tutti gli iscritti a questa pagina un sereno Natale!”.

Un altro: “Queste sono le iniziative che ci vogliono per questa città, complimenti e restiamo in attesa della 2^ puntata”. E ancora: “Magari può ritornare ad essere un ritrovo come ai vecchi tempi, ma da adulti”.