EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è ora attiva anche a Foggia. Disponibile in oltre 700 città in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto.

“Dopo il lancio della Gps App e adesso con l’attivazione dell’app EasyPark, gli utenti avranno un ulteriore strumento per il pagamento delle strisce blu a Foggia – ha dichiarato Filippo Lodetti Alliata, amministratore unico di Gps -. Grazie alla proficua collaborazione con EasyPark, il progetto di digitalizzazione e sviluppo tecnologico della sosta messo a punto da Gps per la città di Foggia, si arricchisce di un ulteriore tassello. Nell’ottica di un’offerta più ampia che mira ad offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo semplice, integrato e sostenibile”.

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di città in Italia e all’estero, sia ora disponibile anche a Foggia e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale e il gestore della sosta Gps. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità e rende le città più vivibili: con EasyPark gli automobilisti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e senza perdere tempo” dichiara Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Italia.