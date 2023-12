Pio e Amedeo prossimi cittadini onorari di Vieste. La proposta di conferimento della “Cittadinanza Onoraria” ai due comici foggiani, verrà discussa il prossimo 28 dicembre alle 10,30 nel corso di una seduta nonotematica del consiglio comunale che si terrà all’interno del cine teatro Adriatico. Mercoledì 28 dicembre con il sindaco Giuseppe Nobiletti, i suoi assessori e il presidente del consiglio comunale Michele Lapomarda con i consiglieri, ci saranno anche Pio D’Antini e Amedeo Grieco.

Pio e Amedeo esordiranno con il nuovo film proprio il 28 dicembre quando in tutte le sale cinematografiche sarà proiettato “Come può uno scoglio”, pellicola girata in parte sul Gargano e a Vieste in particolare.