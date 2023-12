Deliberazione del Consiglio comunale di San Severo riunitosi questa mattina in seduta di seconda convocazione. Su proposta del sindaco Francesco Miglio, l’assise presieduta da Ciro Cataneo ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di San Severo a tre magistrati: Ludovico Vaccaro – procuratore della Repubblica di Foggia; Antonio Laronga – procuratore aggiunto della Repubblica di Foggia; Alessio Marangelli – sostituto procuratore della Repubblica di Foggia.

“È stato un atto doveroso da parte di questa comunità e dei suoi rappresentanti istituzionali – ha dichiarato Miglio -. Il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di San Severo ai dottori Vaccaro, Laronga e Marangelli trova fondamento nel particolare impegno profuso dagli stessi, nella loro veste istituzionale, a vantaggio della Città di San Severo, di contrasto al fenomeno criminoso anche attraverso una incisiva azione di lotta all’abusivismo edilizio, all’occupazione sine titulo di alloggi ERP, alla coraggiosa e sapiente guida di numerose operazioni che hanno inflitto un duro colpo alla criminalità organizzata operante in Città. Da oggi San Severo si fregia di poter annoverare tra i suoi cittadini tre autentici servitori dello Stato, che con il loro impegno istituzionale, hanno dato un contributo notevole al processo di rinascita della nostra San Severo. Un percorso avviato e che va proseguito con tenacia ed ostinazione. L’attuale amministrazione comunale si è sempre spesa al fianco della ‘Squadra Stato’ e l’auspicio è che questo impegno possa proseguire anche oltre la durata del mandato amministrativo per non rendere vano il grande sforzo compiuto negli ultimi anni. Onorati di accogliere nella nostra comunità i nuovi tre concittadini, che nel mese di gennaio 2024 riceveremo in una solenne cerimonia pubblica per il formale conferimento della benemerenza. Infine, intendo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i consiglieri comunali che si sono espressi pubblicamente ed in maniera positiva nell’approvazione di questo atto”, conclude Miglio.

