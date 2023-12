C’è una Foggia capace di ‘esportare’ in tutta la Puglia il proprio know-how, il suo bagaglio di competenze e professionalità. È la Foggia di Massimo Gervasio, chinesiterapista e postural coach tra i migliori d’Italia, già protagonista nel 2023 del Settimo Congresso Nazionale Back School che si è tenuto a Milano lo scorso maggio. Gervasio, che opera nel suo studio “SchienaSana Foggia”, sta per aprire anche “SchienaSana Trani”, dove porterà la sua metodologia di allenamento per potenziare e salvaguardare lo stato di salute della schiena.

“Il mal di schiena è una delle patologie più diffuse nel terzo millennio”, spiega Gervasio, “le cause della grande diffusione di questo disturbo sono molteplici ma possono essere efficacemente combattute, fino a eliminarle del tutto”.

Oltre che al Congresso di Milano, nel 2023 Gervasio è stato uno dei protagonisti della decima edizione di “Emotion Multiconvention, a Scanzano Jonico.

La continua ricerca e la costante sperimentazione in questo particolare settore del benessere, ha permesso al posturologo foggiano di coniare una metodica di estrema efficacia nella risoluzione del mal di schiena, armonizzando gli elementi della ginnastica posturale tradizionale con le moderne tecnologie finalizzate al Wellness posturale.

Foggia e Trani sono le prime tappe, poiché da esse si partirà per diffondere anche in altre città della Puglia dei centri che, utilizzando la stessa metodologia, aiuteranno chi soffre di mal di schiena nell’affrontare e sconfiggere quel doloroso disagio che crea tante conseguenze negative. “Foggia nel settore del Wellness posturale non è affatto agli ultimi posti. Esportiamo le nostre competenze e siamo capaci di essere un punto di riferimento”, conclude Massimo Gervasio.

