Lutech punta su Foggia e presenta il suo progetto. Un polo green tecnologico molto innovativo soprattutto in campo agricolo. L’annuncio durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno nella sede di Confindustria. A presentare il progetto è stato Euclide Della Vista di Digital Maker.

“Con Lutech incrementeremo i nostri percorsi sull’innovazione tecnologica in Capitanata. L’aspetto più importante è che Lutech al termine del percorso formativo a partire da ottobre 2024 aprirà una sede messa a disposizione da Confindustria Foggia dove i ragazzi potranno continuare le proprie attività su Foggia senza più muoversi. Il Gruppo Lutech ha prestato una particolare attenzione sull’innovazione in campo agricolo con un impatto positivo della struttura sul tessuto sociale locale in termini di occupazione e di valore economico”. Si tratta di un polo green, che vuole diventare modello di best practice per la sostenibilità ambientale e la collaborazione e il dialogo tra le risorse del Gruppo e gli stakeholder del Foggiano.

