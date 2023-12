“È sempre la stessa storia, il copione non cambia mai il sabato sera a Foggia perché è anarchia totale, al punto da trasformare l’ingresso del Teatro Giordano in un parcheggio auto”. Lo riporta un lettore. “La domanda sorge spontanea: ma la polizia locale dov’è?”.

Per chi scrive, le auto in piazza Battisti rappresentano “una brutta immagine per la città e per la sua cultura. Poi c’è il menefreghismo di alcuni cittadini che si sentono di poter fare ciò che vogliono favoriti dalla mancanza di controlli. Anche per queste cose siamo all’ultimo posto della classifica. I risultati negativi si notano anche dalla piccole cose, probabilmente il compositore Umberto Giordano si starà rivoltando nella tomba”.