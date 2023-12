Tutto pronto a Canosa di Puglia dove questa sera domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 18, si terrà la “1ª Sagra della Sfegghjète”, dedicata alla Sfogliatella di Canosa di Puglia. Un dolce della tradizione canosina che in prossimità delle festività natalizie si prepara in tutte le case. Simbolo delle festività natalizie, la sfogliatella canosina non ha nulla a vedere con quella napoletana, se non il nome. Un dolce che viene preparato rigorosamente con prodotti del territorio, mandorle su tutto. “L’evento – spigano dalla locale Pro Loco rappresenta un altro step significativo di promozione del territorio attraverso il quale le attività poste in essere forniranno opportunità di valorizzazione del dolce attraverso momenti sociali, culturali e conviviali”.

Promossa ed organizzata dalla Pro Loco UNPLI Canosa, sotto l’egida del Comune di Canosa di Puglia, dell’Associazione Cuochi e Pasticcieri della Provincia BAT e del Touring Club Italiano, a questa prima storica sagra parteciperanno, fra gli altri, gli studenti e docenti dei “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” dell’I.I.S.S. “Einaudi” di Canosa di Puglia ed i rappresentanti di pasticcerie e forni che producono la “Sfegghjète” nel territorio.