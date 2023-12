Da mesi tra Via San Lazzaro e Via Fioritto a Foggia ci sono sversamenti di liquami causati da un rudere. Ebbene dopo decenni l’amministrazione comunale ha deciso di obbligare i proprietari, per la sicurezza della cittadinanza e l’incolumità di pedoni e automobilisti, a demolire la struttura.

Sulla zona insiste, da qualche anno, dopo una compravendita, un progetto per la realizzazione di una palazzina.

I due proprietari hanno chiesto il permesso di costruire con i commissari, ma non sono riusciti a trovare un accordo urbanistico, come hanno riferito a l’Immediato.

“Ci auguriamo che con la nuova sindaca si sia più disponibili ad ammodernare la città”, è il loro commento mentre le ruspe buttavano giù i muri di tufi.