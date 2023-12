Eletta vicepresidente del Consiglio comunale di Foggia, Concetta Soragnese per un’amministrazione comunale sempre più rosa. La sindaca Maria Aida Episcopo avrà infatti come vice la pentastellata Lucia Aprile mentre Soragnese sarà la vice di Lia Azzarone che è stata eletta presidente dell’assise. La nomina di Soragnese, consigliera di opposizione in quota Fratelli d’Italia, non è stata senza polemiche.

“Se ci va bene anche nominare chi era seduto accanto a Landella e mai si è dimesso davanti allo tsunami giudiziario, c’è un dato politico di mancata rottura. Saremo una voce fuori dal coro. Qui avete dei cittadini liberi che hanno il coraggio di dire il loro pensiero”.

È stato forte l’attacco di Antonio De Sabato alla proposta del centrodestra approvata alla maggioranza (con astensione del M5S e di Italia nel Meridione) di candidare come vicepresidente del Consiglio comunale di Foggia la meloniana Soragnese.

“Si celebra il primo inciucio. Questa astensione non ha fatto altro che portare l’acqua al mulino di questa maggioranza, ha tardato sul nascere il progetto di alternativa”, ha detto Nunzio Angiola. “Siamo la terza forza, il 22 per cento. Siamo pochi ma saremo una minoranza assordante, che si farà sempre sentire”.

“Non devo vergognarmi di niente. Soragnese ha un profilo e un curriculum che pochi possono vantare”, ha rimarcato Gino Fusco il primo a difendere la consigliera.

“Soragnese ha preso tante volte le distanze”, gli ha fatto eco Pasquale Dell’Aquila. “Mi sento di dire che sulla mia moralità politica e personale, nessuno ha mai avuto dubbi”, ha tenuto a precisare la stessa Soragnese.

Con 23 voti, 6 astenuti e 4 voti per Antonio De Sabato è stata eletta vicepresidente Concetta Soragnese alla terza votazione.