Lotras ha ricevuto il Premio Industria Felix – L’Italia che compete, destinato alle 196 aziende italiane più competitive, selezionate in modo oggettivo tramite algoritmo e rating finanziario. L’evento, promosso da Industria Felix Magazine ed organizzato in collaborazione con Università Luiss, Cerved e A.C. Industria Felix, si è tenuto a Milano nella suggestiva e autorevole cornice di Palazzo Mezzanotte, la Borsa Italiana di Piazza Affari.

L’Alta Onorificenza di Bilancio è stata sviluppata sulla base di un accurato studio sui bilanci di circa 700.00 società di capitali, con Lotras che figura tra le 15 top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria nel settore della logistica e dei trasporti.

Nel ricevere l’importante riconoscimento, l’amministratore delegato di Lotras, Armando de Girolamo, ha ricordato che “la solidità economica dell’azienda ha consentito di accompagnare un’importante operazione societaria per la conferma di tre obiettivi imprescindibili nella strategia aziendale. La dimensione europea, in primo luogo, affinché Lotras, tra le aziende pioniere nel trasporto merci su ferrovia, fosse inquadrata in un contesto più ampio di relazioni commerciali e di dotazioni infrastrutturali quale player internazionale a tutto tondo, nella consapevolezza che il mercato domestico ormai è quello continentale nel quale è necessario rispondere in maniera efficace e rapida a una domanda di servizi sempre più articolata e matura ad un’ottimizzazione dei costi, che una clientela attenta ricerca con puntualità, circostanza che solo partenariati proiettati al di fuori dei confini nazionali possono assicurare”.

“Il secondo obiettivo” – ha aggiunto Armando de Girolamo – “era ed è l’investimento in risorse umane in una prospettiva che tende a favorire concretamente un ricambio generazionale ed a rafforzare il patrimonio di competenze e professionalità, tant’è che attualmente l’età media dei dipendenti è di 43 anni e intendiamo costruire capacità di futuro per manager giovani e desiderosi di investire in professionalità sul nostro territorio”.

“La terza e non meno importante dimensione è la continuità dell’impegno di Lotras – reale e quotidiano – nei confronti della sostenibilità ambientale, per un ‘carbon footprint’ sempre più contenuto e rispettoso in modo che il valore aggiunto prodotto e ceduto al territorio sia sempre più significativo di quanto la nostra attività possa sottrarre all’ambiente e alle risorse naturali”.

“Ecco perché” – ha concluso l’amministratore delegato di Lotras – “l’evoluzione dimensionale posta in essere attraverso l’integrazione e la correlazione di Lotras con un gruppo più ampio, dovrà valorizzare ogni sinergia virtuosa e competitiva tra know-how e matrici culturali di realtà diverse e integrate della filiera di produzione del trasporto ferroviario merci”.