Un percorso formativo di eccellenza post diploma, altamente professionalizzante, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di accompagnare le realtà industriali verso le nuove sfide della transizione energetica e digitale. È L’ITS Green Energy Puglia rivolto ai ragazzi diplomati del nostro territorio. Al momento i corsi sono iniziati a Troia, in provincia di Foggia, e a Bari.

Successivamente anche a Taranto, Lecce e Brindisi. Nella cittadina del Foggiano sono ben 25 i ragazzi che frequentano il corso. “Gli ITS – spiega il presidente della Fondazione ITS Green Energy Puglia, Nicola Pavia – sono un’opportunità unica per chi si è appena diplomato. Vogliamo formare i primi Energy Manager della Puglia perchè diverse aziende ci stanno chiedendo questa tipologia di formazione. Ogni giorno ci arrivano richieste di tecnici che purtroppo al momento non disponiamo. Non possiamo più perdere tempo”.

Un progetto fortemente voluto dal sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla istituzione di questo corso. Abbiamo messo un tassello importante sia per il segmento formativo che occupazionale. Non è possibile che la manodopera nel campo delle rinnovabili deve sempre venire da fuori regione, Una bella sfida a cui credo tanto”. 25 ragazzi provenienti da tutta la provincia, ma soprattutto da Troia, tutti motivati e determinati. “Crediamo fortemente in questo ITS. Finalmente una concreta opportunità per il nostro territorio”.