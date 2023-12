Ultimo appuntamento del 2023 con la stagione teatrale organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, la cui delega è seguita dall’assessora Celeste Iacovino, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 15 dicembre, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) – fuori abbonamento – Da Solo Produzioni presenta Angelo Duro in “Sono Cambiato”.

Angelo Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la curiosità di migliaia di persone che sta facendo la fila per vederlo (ma soprattutto per sentirlo) ed il risultato: è un vero successo.