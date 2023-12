A Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si è tenuta l’ordinazione episcopale di don Giorgio Ferretti come arcivescovo di Foggia-Bovino. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale Matteo Zuppi.

Ferretti è stato nominato da Papa Francesco dopo l’addio di Vincenzo Pelvi, per raggiunti limiti di età, al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Foggia – Bovino. Ferretti si insedierà in Capitanata a gennaio, proveniente dalla diocesi di Frosinone e attualmente parroco in Mozambico.