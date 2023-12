Si è insediato da pochi giorni il nuovo comandante del carcere di Foggia. Si tratta del dirigente aggiunto Claudio Ronci, proveniente dalla casa circondariale di Roma Rebibbia e con esperienze presso gli istituti penali di Parma e la Casa Circondariale di Paliano.

Romano, 46 anni, laureato in Giurisprudenza, il neocomandante dello Casa Circondariale di Foggia, avrà un compito particolarmente delicato in una struttura che in questi anni ha visto avvicendarsi numerosi comandanti. L’auspicio è di garantire alla struttura il pieno raggiungimento delle finalità di Legge, arricchita dalla presenza del nuovo responsabile dell’area sicurezza del penitenziario cittadino.