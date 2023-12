“Sono felice di comunicare che abbiamo approvato la progettazione ed entro quest’anno affideremo i lavori per mettere in sicurezza parte della falesia che ha ceduto presso la frazione di Macchia in località Chiancamasitto, dove proprio stamattina (ieri, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo”. afferma l’assessore ai lavori pubblici di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura.

“Durante il periodo estivo sono tanti i concittadini e i turisti che frequentano la nostra marina ed è per questo che – insieme al vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e alla delegata alle frazioni Antonella Iaculli – abbiamo voluto investire risorse per effettuare l’intervento di messa in sicurezza. I lavori riguarderanno la sistemazione dell’area e nello specifico: il ripristino del muro a secco, la costruzione del muro a secco di contenimento della scarpata, la rimozione del materiale attualmente ceduto e pericolante; il consolidamento della citata parte della falesia consentirà di poter usufruire di quel pezzo di spiaggia in sicurezza. Il nostro è un territorio davvero molto bello e noi giornalmente ce ne prendiamo cura con piccoli e grandi interventi”.