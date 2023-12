“Vorrei rassicurare il prof. Nunzio Angiola, autore insieme al prof. Antonino Foti di un comunicato sul presunto disinteresse dell’amministrazione comunale in merito a Federico II e sulla mancata celebrazione della ricorrenza dell’ 800esimo anniversario della costruzione del palazzo imperiale.

Nella mia lunghissima esperienza da dirigente scolastica prima e dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale poi, Federico II e le sue significative tracce lasciate sul territorio sono stati ricordati in molteplici occasioni, in maniera degna (mi permetto di ricordare, a titolo esemplificativo, le celebrazioni nel 2021 inerenti i 1000 anni dal suo passaggio nella nostra città, che hanno visto l’impegno corale di scuole e Istituzioni e registrato un significato interesse e riscontro)”. Lo riporta la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo in una nota.

“La proclamazione dei consiglieri eletti è avvenuta qualche giorno fa, la giunta verrà nominata la prossima settimana ed è stato convocato il primo consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo. Mi rendo conto che per la sua sensibilità in questo ambito, l’essersi limitati a riallestire il pozzo nella piazzetta a lui dedicata con decorazioni floreali sia un mero dettaglio: tuttavia ringrazio per la segnalazione e vorrei tranquillizzare ancora una volta i cittadini sulla volontà, mia personale e dell’esecutivo che ho l’onore e la responsabilità di guidare, di ricordare e celebrare il patrimonio storico e culturale dal valore inestimabile della nostra città, e Federico II non verrà certo dimenticato.