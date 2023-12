“Attenzione su Foggia. Proprietari disperati. Aiutateci a ritrovare Belle, sarebbe il più bel regalo di Natale. Potete contattare anche me oltre ai numeri di telefono che sono in foto, grazie. Ci sarà una ricompensa”. Questo l’appello virale sui social relativo alla scomparsa di un cane in zona Cep, quartiere alla periferia della città.