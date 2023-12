Iniziano i lavori di manutenzione ai fini del recupero funzionale della SS673 “Tangenziale di Foggia” (ex SS16). Si tratta degli interventi del secondo lotto, per un importo netto di 28,15 mln di euro. L’opera, divisa in tre lotti, per un investimento complessivo di 122,7 milioni di euro, rientra tra gli interventi commissariati di cui al D.L. 32/2019. Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini per un’opera infrastrutturale di grande utilità per il territorio e attesa da tempo. Così una nota del Mit.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui