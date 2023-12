Altra sconfitta pesante per il Foggia sconfitto per 2-1 a Caserta. La Casertana domina il primo tempo e grazie alle reti di Montalto e dell’ex Curcio va al riposo sul 2-0. Foggia totalmente anonimo, senza mai impensierire il portiere campano. È la Casertana ad andare in più di una occasione vicina alla terza marcatura. Le reti: al 26’ conclusione dalla distanza di Tavernelli, respinge corto Nobile e Montalto da due passi insacca. Al 38’ il raddoppio.Errato disimpegno di Garattoni e palla a Curcio che, dal limite dell’area, lascia partire un fendente che si infila alle spalle di Nobile. Casertana che si divora altri due gol con Tavernelli, di gran lunga il migliore in campo. Nell’intervallo succede di tutto: i tifosi della Casertana rompono i cancelli e invadono il campo dopo le provocazioni dei tifosi foggiani. Interviene la Polizia anti sommossa, le due tifoserie entrano in contatto, ci sono anche feriti trasportati in ambulanza presso il locale ospedale. La partita viene momentaneamente sospesa, e il secondo tempo inizia solo dopo oltre mezz’ora di ritardo.

Foggia più vivace nel secondo tempo grazie agli innesti di Peralta e Schenetti. Ci prova prima Frigerio con gran parata del portiere Venturi, poi Schenetti con palla di poco a lato. Ma è lo stesso Schenetti che a due minuti dalla fine riapre la gara con un bel gol. C’è tempo anche per l’espulsione di Riccardi per somma di ammonizioni. Vince la Casertana che raggiunge la terza posizione in classifica dietro a Juve Stabia e Picerno.

da seguire successive decisioni in merito agli scontri, non si esclude la sconfitta a tavolino per la Casertana, ma saranno le autorità designate a deciderlo.