Sono da stabilire le cause dell’incidente stradale avvenuto a Foggia, questa mattina alle prime luci dell’alba, in via Lucera angolo via Trecca.

L’impatto è avvenuto tra una Mini ed una Kia. Tre le persone accompagnate al Pronto soccorso dall’ ambulanza del 118 prontamente intervenuto sul luogo del sinistro stradale. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.