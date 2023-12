“Tutti i giorni l’angolo fuori dalla nostra Sala viene utilizzato come orinatoio pubblico. Di chi è la colpa di questo modo di agire e di non rispettare gli altri? Ovviamente abbiamo dovuto sgranare le immagini per la legge sulla privacy”. Questa la denuncia social comparsa sulla pagina Facebook del Cineteatro Sala Farina di Foggia in via Campanile, pieno centro storico della città. Nel video si vedono due ragazzi consumare i propri bisogni all’angolo della strada.