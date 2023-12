Sarà la sala principale de Laltrocinema Cicolella, in via Duomo a Foggia, ad ospitare, alle ore 11.00 del 03.12.23, la presentazione del corto “Riflessi” del filmmaker Gianpier Clima. A seguire Talk show “Foggia 2024, “La ricerca dell’identità perduta”. Evento realizzato dal “Circolo Culturale Ulisse” con il patrocinio morale della Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di Foggia.

“Riflessi”, il cortometraggio: Realizzato in una Foggia piovosa e deserta, in un’ambientazione notturna in cui l’utilizzo del bianco e nero ne aumenta le suggestioni, “Riflessi” è la confessione d’amore di un foggiano che riconosce come suo luogo di appartenenza Foggia; è un omaggio alla propria città operato con una profonda ed amara riflessione sullo stato in cui versa e sul disamore che sempre più la popolazione le riserva; è un esortazione a tornare ad amare Foggia ed iniziare a prendersene cura perché la città altro non è che il nostro riflesso.

“Foggia 2024, “La ricerca dell’identità perduta”, il Talk show: Gioacchino Rosa Rosa introdurrà gli ospiti Maria Aida Episcopo – Sindaco di Foggia, Lorenzo Lo Muzio – Rettore UNIFG, Giuseppe Mammana – Direttore Istituto Life, Luca Vigilante – A.D. Universo Salute, Domenico Cuoco – Owner Gami e Gianpier Clima – Regista. Le sensazioni suscitate dal cortometraggio saranno di sprono al tema dell’incontro che partendo dall’identità storica del capoluogo cercherà di sviscerare la possibile Foggia futura.

Note Biografiche Regista Gianpier Clima

Gianpier Clima si è fatto conoscere soprattutto per i notevoli e numerosi documentari con “Gargano Segreto”. Nel 2016 esordisce al grande pubblico con il mediometraggio “Ndò sta’ Ndunett?” Nel 2017 viene selezionato per girare il corto-documentario “24”. Sempre del 2017 “Trabucco Tra Cani” con il quale partecipa al Contest TrabuccoTales ricevendo la menzione speciale. Del 2020 è invece “E io …segno” il cortometraggio di animazione ambientato in un presepe. Tutti visibili sulla pagina youtube ufficiale di Clima: youtube.com/c/gianpierclima