Un 28enne della provincia di Foggia è stato denunciato dai carabinieri di Avellino per truffa. Contrariamente a quanto accade di solito, il truffatore in questo caso non è l’inserzionista che aveva messo in vendita on line un Suv al prezzo di quindici mila euro, ma l’acquirente. Il giovane ha contatto il venditore e nel corso dell’incontro per concludere la compravendita ha pagato con un assegno circolare risultato clonato. Il veicolo che nel frattempo era stato immatricolato con una nuova targa e rivenduto in provincia di Foggia, è stato recuperato dai carabinieri e restituito al proprietario. (Ansa)