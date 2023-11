La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne foggiano, colto nella flagranza del reato di cessione di sostanza stupefacente. In particolare, durante un mirato servizio operativo volto al contrasto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della squadra mobile hanno notato l’uomo che, a bordo del suo motociclo, è stato avvicinato da un’altra persona nei pressi di un distributore di carburante.

In quella circostanza, i poliziotti hanno scorto un rapido scambio tra i due e prontamente sono intervenuti per sottoporli a controllo, trovando in loro possesso cocaina. Inoltre, il 53enne aveva più di mille euro con sé, soldi che non ha saputo giustificare anche perché l’uomo non risulta avere un’occupazione lavorativa.

Per tali motivi, il gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, ha disposto nei confronti del 53enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’altra persona, invece, è stata segnalata alla locale Prefettura come assuntrice di sostanza stupefacente.

“Il procedimento – ricorda la Questura di Foggia come di consueto – pende nella fase delle indagini preliminari. Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.

